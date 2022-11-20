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Валерий Карпин ответил на вопрос, что его беспокоит в игре сборной России

Валерий Карпин ответил на вопрос, что его беспокоит в игре сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) рассказал, что его беспокоит в игре своей команды.

«Беспокоит отсутствие голов. Но, с другой стороны, сыграли на ноль сзади. С точки зрения атаки, то даже клубным командам сложно вскрывать массированную оборону. Хотя они работают каждый день. Сыгранности и понимания, как вскрывать мощную оборону, не хватает. Доволен отношением, но не хватало изюминки в атаке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 53-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022, но была отстранена от участия в нём по решению ФИФА.

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