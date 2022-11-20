Мостовой — о ничьей с Узбекистаном: критиковать сборную России не будем. Всё идёт по плану

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру подопечных Валерия Карпина с национальной командой Узбекистана.
«Матч я снова не смотрел. Как оказалось, не зря. Критиковать не будем, потому что всё идёт по плану. Всё нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между сборными России и Узбекистана состоялся сегодня, 20 ноября. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. Ранее футболисты Валерия Карпина сыграли товарищескую игру с национальной командой Таджикистана, которая состоялась 17 ноября. Эта игра также завершилась без голов — 0:0. Матч с Узбекистаном был последним в рамках осенних сборов. После этого российские футболисты отправятся в свои клубы, чтобы готовиться к матчам Фонбет Кубка России.
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