Джикия — о 0:0 с Узбекистаном: у Соболева были моменты. Но ничего страшного

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в товарищеской встрече с командой Узбекистана (0:0).



«Видел баннер красно-белый Ташкент. Хочется пойти и уделить нашим болельщикам немного времени. Момент с пенальти в конце? Я даже этого не видел. Повтора тоже не видел. Нужно смотреть на все 90 минут. А не на конкретный момент.



У Соболева были хорошие моменты. Понятно, что не получилось забить. Но ничего страшного», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сборная России по футболу по решению ФИФА отстранена от участия в официальных международных матчах. В товарищеских встречах в 2022 году россияне встречались с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).