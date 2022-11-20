Джикия — о 0:0 с Узбекистаном: у Соболева были моменты. Но ничего страшного
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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в товарищеской встрече с командой Узбекистана (0:0).
«Видел баннер красно-белый Ташкент. Хочется пойти и уделить нашим болельщикам немного времени. Момент с пенальти в конце? Я даже этого не видел. Повтора тоже не видел. Нужно смотреть на все 90 минут. А не на конкретный момент.
У Соболева были хорошие моменты. Понятно, что не получилось забить. Но ничего страшного», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сборная России по футболу по решению ФИФА отстранена от участия в официальных международных матчах. В товарищеских встречах в 2022 году россияне встречались с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).
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