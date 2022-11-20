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Джикия не стал отвечать на вопрос, делают ли слабее сборную России матчи с Узбекистаном

Джикия не стал отвечать на вопрос, делают ли слабее сборную России матчи с Узбекистаном
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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия после товарищеского матча с Узбекистаном (0:0) рассказал, делают ли подобные встречи слабее национальную российскую команду.

«Делают ли такие матчи сборную слабее? Провокационный вопрос. Будем играть с теми, с кем решит руководство РФС», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре также сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).

Напомним, Россия отстранена ФИФА от участия в официальных международных матчах и пропустила плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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