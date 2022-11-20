Эльдор Шомуродов назвал сборные России и Узбекистана равными командами

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов прокомментировал ничью с национальной командой России (0:0), а также неназначенный пенальти по ходу встречи.

«Равные ли команды Россия и Узбекистан? По сегодняшнему матчу — да. Мы неплохо играли, создавали моменты. Но Россия — хорошая команда. У них было время улучшить ситуацию.



Удивила ли сборная России? Мы делали свою работу. Всегда хочется выиграть. Но главное не проиграли. Тренер остался доволен игрой. А результатом — нет. Пенальти в концовке? Помимо этого момента, были и другие. Показалось по повтору, что был», — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру с Таджикистаном, которая также завершилась вничью со счётом 0:0.