Эльдор Шомуродов назвал сборные России и Узбекистана равными командами

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов прокомментировал ничью с национальной командой России (0:0), а также неназначенный пенальти по ходу встречи.
«Равные ли команды Россия и Узбекистан? По сегодняшнему матчу — да. Мы неплохо играли, создавали моменты. Но Россия — хорошая команда. У них было время улучшить ситуацию.
Удивила ли сборная России? Мы делали свою работу. Всегда хочется выиграть. Но главное не проиграли. Тренер остался доволен игрой. А результатом — нет. Пенальти в концовке? Помимо этого момента, были и другие. Показалось по повтору, что был», — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру с Таджикистаном, которая также завершилась вничью со счётом 0:0.
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