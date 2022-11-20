«Волгарь» одержал волевую победу в матче Первой лиги с махачкалинским «Динамо»

В матче 19-го тура российской Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. «Волгарь» одержал победу со счётом 2:1. Встречу обслуживал главный судья Ранэль Зияков (Набережные Челны).
Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джамал Дибиргаджиев. Гости отыгрались на 48-й минуте усилиями белорусского защитника Алексея Гавриловича. А на 56-й минуте победный мяч «Волгаря» забил полузащитник Валерий Царукян.
Благодаря победе «Волгарь» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков. «Динамо» (25) — на 11-й строчке.
Ранее сегодня, 20 ноября, «Акрон» сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 0:0.
В другой встрече игрового дня Первой лиги «Родина» принимала «Велес». Матч на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве завершился со счётом 1:1.
На 49-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Родины» Амур Калмыков. Гостям удалось сравнять счёт на 90-й минуте встречи усилиями защитника Евгения Макеева — 1:1.
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