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«Волгарь» одержал волевую победу в матче Первой лиги с махачкалинским «Динамо»

«Волгарь» одержал волевую победу в матче Первой лиги с махачкалинским «Динамо»
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В матче 19-го тура российской Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. «Волгарь» одержал победу со счётом 2:1. Встречу обслуживал главный судья Ранэль Зияков (Набережные Челны).

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий хозяев Джамал Дибиргаджиев. Гости отыгрались на 48-й минуте усилиями белорусского защитника Алексея Гавриловича. А на 56-й минуте победный мяч «Волгаря» забил полузащитник Валерий Царукян.

Благодаря победе «Волгарь» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков. «Динамо» (25) — на 11-й строчке.

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Волгарь
Астрахань
1:0 Дибиргаджиев – 3'   1:1 Гаврилович – 48'   1:2 Царукян – 56'

Ранее сегодня, 20 ноября, «Акрон» сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
Арсенал
Тула

В другой встрече игрового дня Первой лиги «Родина» принимала «Велес». Матч на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве завершился со счётом 1:1.

На 49-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Родины» Амур Калмыков. Гостям удалось сравнять счёт на 90-й минуте встречи усилиями защитника Евгения Макеева — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Велес
Москва
1:0 Калмыков – 49'   1:1 Макеев – 90'
Удаления: нет / Прищепа – 90'
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