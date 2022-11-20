Соболев: удар через себя с Узбекистаном? Я уже так забивал. Голы не пахнут

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал итоги товарищеского матча с командой Узбекистана. Встреча на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан) завершилась со счётом 0:0.

«Нормально сыграли. Должны были побеждать. Я не забил три-четыре момента. Сегодня точно была неплохая игра.



Момент удара через себя? Я уже забивал так. В принципе, голы не пахнут. К сожалению, не реализовал свои шансы.



На поле я себя не берегу. Вне зависимости от качества поля», — передаёт слова Александра Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Соболев в матче с Узбекистаном провёл на поле 77 минут и был заменён на Николая Комличенко. Ранее сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0).