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Александр Соболев оценил уровень сборной Узбекистана

Александр Соболев оценил уровень сборной Узбекистана
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Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев после товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0) оценил уровень узбекской команды.

«Уровень соперников? Не могу сказать, нормально или нет. На результат сейчас особо не смотрим. В принципе, это хорошая команда», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре также сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).

Напомним, сборная России была отстранена ФИФА от участия в официальных международных матчах и пропустила плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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