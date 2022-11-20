Александр Соболев оценил уровень сборной Узбекистана

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев после товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0) оценил уровень узбекской команды.



«Уровень соперников? Не могу сказать, нормально или нет. На результат сейчас особо не смотрим. В принципе, это хорошая команда», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре также сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).



Напомним, сборная России была отстранена ФИФА от участия в официальных международных матчах и пропустила плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.