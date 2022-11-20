Маскот чемпионата мира в России Забивака появился на церемонии открытия мундиаля в Катаре

Талисман чемпионата мира – 2018 в России, волк Забивака, был показан во время церемонии открытия мирового первенства 2022 года в Катаре. Надувная фигура волка появилась рядом с маскотами других чемпионатов на поле стадиона «Эль-Байт» в Эль-Хауре, где проходит церемония открытия.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня, 20 ноября, в первом матче турнира сыграют сборные Катара и Эквадора. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Главный судья встречи — Даниэле Орсато (Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.
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