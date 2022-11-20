Комличенко — о сборной России: теперь хотелось бы сыграть с кем-нибудь из Европы

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился желанием сыграть игру с европейской командой.

«Дальше хотелось бы сыграть с кем-нибудь в Европе. Это, в принципе, не мой вопрос. С кем скажут, с тем и сыграем», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 ноября, в Ташкенте прошла товарищеская встреча между национальными командами России и Узбекистана на стадионе «Пахтакор». За 90 минут игрового времени зрители забитых мячей не увидели, игра завершилась вничью — 0:0. Ранее, 17 ноября, подопечные Валерия Карпина в Душанбе встретились с командой Таджикистана на арене «Центральный республиканский стадион». Этот матч также не выявил победителя — 0:0.