Валерий Кечинов: вояж сборной России в Среднюю Азию оказался совсем слабым

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал исход товарищеских встреч, который сборная России провела с Узбекистаном и Таджикистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0.
«Слабая игра. Практически нет моментов и мало их создаём. Наш вояж в Среднюю Азию оказался совсем слабым. Что с Таджикистаном, что с Узбекистаном — очень невнятно и слабо. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата идёт на спад.
Не хватает еврокубков, официальных игр и конкуренции. Отсюда так и происходит. При всём уважении к сборным Узбекистана и Таджикистана, но мы должны их обыгрывать. Понятно, что нет мотивации. Но ты выходишь играть, а люди смотрят по телевизору в это непростое время — это какая-то отрада, чтобы поймать какие-то положительные эмоции. Но этого нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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