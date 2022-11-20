Валерий Кечинов: вояж сборной России в Среднюю Азию оказался совсем слабым

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал исход товарищеских встреч, который сборная России провела с Узбекистаном и Таджикистаном. Оба матча завершились со счётом 0:0.

«Слабая игра. Практически нет моментов и мало их создаём. Наш вояж в Среднюю Азию оказался совсем слабым. Что с Таджикистаном, что с Узбекистаном — очень невнятно и слабо. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата идёт на спад.



Не хватает еврокубков, официальных игр и конкуренции. Отсюда так и происходит. При всём уважении к сборным Узбекистана и Таджикистана, но мы должны их обыгрывать. Понятно, что нет мотивации. Но ты выходишь играть, а люди смотрят по телевизору в это непростое время — это какая-то отрада, чтобы поймать какие-то положительные эмоции. Но этого нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.