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Георгий Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков

Георгий Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал исход товарищеского матча с Узбекистаном (0:0), а также прокомментировал критику со стороны болельщиков.

«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всё позитивно.

Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идёт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться.

Понятно, что долгое время ничего не будет официального. Спокойно делаем свою работу. Будем стараться становиться лучше», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Джикия не стал отвечать на вопрос, делают ли слабее сборную России матчи с Узбекистаном
Джикия не стал отвечать на вопрос, делают ли слабее сборную России матчи с Узбекистаном
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