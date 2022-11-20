Георгий Джикия рассказал, как в сборной России относятся к критике болельщиков

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал исход товарищеского матча с Узбекистаном (0:0), а также прокомментировал критику со стороны болельщиков.
«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на всё позитивно.
Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы. Не буду говорить, что идёт перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться.
Понятно, что долгое время ничего не будет официального. Спокойно делаем свою работу. Будем стараться становиться лучше», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26