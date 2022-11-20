Состоялась церемония открытия чемпионата мира — 2022

В Эль-Хауре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
На мероприятии с приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также на церемонии выступил участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси.
В стартовой встрече турнира хозяева — Катар — сыграют со сборной Эквадора. Матч состоится на стадионе «Эль-Байт», стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, также во время церемонии открытия появился маскот чемпионата мира 2018 года в России — волк Забивака.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
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Действующим чемпионом мира является команда Франции, в финальной встрече 2018 года в «Лужниках» обыгравшая Хорватию со счётом 4:2.
Болельщики пытаются успеть к началу церемонии открытия ЧМ-22. Они опаздывают из-за пробок:
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