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Олег Матыцин поздравил делегацию Катара с открытием чемпионата мира по футболу

Олег Матыцин поздравил делегацию Катара с открытием чемпионата мира по футболу
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Российской Федерации шейхом Ахмедом бен Насером Джасемом Аль-Тани в Москве поздравил делегацию Катара с открытием чемпионата мира по футболу 2022 года.

«С момента получения Катаром права на проведения мирового первенства Россия всегда была рядом с катарскими коллегами. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия Катару под руководством помощника президента России Игоря Левитина регулярно оказывает необходимую помощь, делится опытом. Более 350 российских специалистов различного профиля сейчас работают в Катаре, 43 наших волонтёра отобраны для работы на различных направлениях. Особым успехом пользуется российская фан-зона чемпионата. Российские космонавты записали видеообращение к организаторам и участникам и передали атрибутику чемпионата, которая побывала на МКС.

Мы готовы и дальше оказывать поддержку, делиться опытом по организации крупных международных мероприятий, а также использованию наследия чемпионата. Во время рабочего визита в Доху в марте мы с министром по делам молодёжи и спорта Государства Катар Салахом бин Ганимом Аль-Али договорились завершить работу по согласованию меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между спортивными ведомствами России и Катара. Документ даст ещё больший стимул для формирования эффективного и продуктивного сотрудничества между нашими странами», — приводит слова Олега Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

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