Песьяков показал Сильянову, травмированному в матче с Узбекистаном, как ходить на костылях
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Голкипер «Ростова» и сборной России по футболу Сергей Песьяков показал своему одноклубнику и партнёру по национальной команде Александру Сильянову, как необходимо пользоваться костылями.
21-летний футболист получил травму на 69-й минуте товарищеской встречи с Узбекистаном (0:0), после чего был заменён на Антона Миранчука.
«Грустное видео дня — Песьяков показывает Сильянову, как ходить на костылях», — сообщается в комментарии к ролику, опубликованному в телеграм-канале сборной России.
Отметим, что Песьяков получил травму в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0). Голкипер вышел на поле в начале второго тайма, а уже через семь минут был заменён на Антона Шунина. Этот матч стал первым для Песьякова в составе национальной команды.
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