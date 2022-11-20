Сегодня, 20 ноября, в Катаре стартовал 22-й чемпионат мира по футболу. В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» хозяева турнира – сборная Катара – встречаются с командой Эквадора. В начале первого тайма счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало – в 19:00 по московскому времени.



Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, в финале 2018 года в «Лужниках» обыгравшая команду Хорватии (4:2).



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Транспортный коллапс перед стадионом матча открытия ЧМ-22: