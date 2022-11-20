Руслан Литвинов высказался о дебютном матче в сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов поделился мнением о товарищеском матче с командой Узбекистана (0:0). Эта игра стала дебютной для Литвинова в сборной России.

«Было ли волнение? Присутствовало сначала, но в раздевалке перед игрой успокоился, прогнал все мысли и был готов играть на 100%.

Довольно тяжёлый матч, потому что команда противника хорошо действовала в обороне, компактно и надёжно играли. Впереди играл у них Шомуродов — игрок «Ромы». Тяжело: контратаки. Довольно напряжённая игра была.

Надо посмотреть, разобрать игру с тренерским штабом. Самое главное, что выполнили установку. В этих матчах нужно наигрывать связки, комбинации. Думаю, что это главнее.

Думаю, с самого детства все ребята в России мечтают играть за сборную. Счастлив. Сейчас позвоню родителям, близким, семье — обсудим это», — сказал Литвинов в интервью пресс-службе сборной России.