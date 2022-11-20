Арбитр Федотов: гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол в матче открытия чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Катара и Эквадора.
«Гол в ворота Катара в игре с Эквадором отменён правильно. После того как вратарь Катара вышел из ворот, игрок Эквадора остался за линией офсайда. Он был ближе к воротам, чем предпоследний обороняющийся игрок сборной Катара, по которому и надо смотреть момент. Тут VAR во всём разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча продолжается в эти минуты. Сборная Эквадора выигрывает со счётом 1:0. Автором первого гола ЧМ-2022 стал нападающий Эннер Валенсия, реализовавший пенальти на 16-й минуте матча.
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