Игроки сборной Англии встанут на колено перед матчем ЧМ с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что футболисты национальной команды встанут на колено перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Ираном. Об этом сообщил «твиттер» ESPN UK.

Сборная Англии встретится с Ираном завтра, 21 ноября. Матч состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Начало встречи — в 16:00 мск. Соперниками команд по группе В являются США и Уэльс, которые сыграют позднее вечером — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.



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