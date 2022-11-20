Александр Гришин: сейчас в сборной России много людей, кого не должны были вызывать

Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об итогах товарищеских матчей сборной России с командами Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).



«Мне не понравились матчи сборной России. У футболистов не было желания, чтобы вырвать победу. Все ходили пешком, поэтому не получили тот результат, который ожидали. Думаю, все болельщики, узнав соперников сборной России, думали, что мы обыграем их с крупным счётом.



Сейчас у тренеров должно быть много пищи для размышлений — кого приглашать в сборную, а кого нет. Впечатления от товарищеских матчей сборной России не очень радужные.



Тяжело ли смотреть такой футбол? Мне как профессионалу не тяжело. Просто скажу, что сейчас в сборной много людей, кого не должны были вызывать. Мне кажется, что надо было вызывать проверенных игроков — с ними наигрывать основной состав», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.