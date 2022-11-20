ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну носить повязку в поддержку ЛГБТ

ФИФА сообщила английской футбольной ассоциации (ФА) о том, что её правила запрещают Гарри Кейну, капитану сборной Англии, носить повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В связи с этим другие европейские страны, которые планировали надеть радужные повязки, обеспокоены тем, что могут получить предупреждение в виде жёлтой карточки для своего капитана уже на первой секунде встречи. ФИФА уведомила команды, что именно она может одобрять любые изменения в экипировке, которую игроки носят на поле.

Сборная Англии проведёт свой первый матч чемпионата мира завтра, 21 ноября, когда встретится с национальной командой Ирана. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 16:00 мск.

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