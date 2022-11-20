Валенсия забил 5 последних мячей Эквадора на ЧМ. Большая серия — у Саленко и ещё 2 игроков
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Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия оформил дубль в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Катара (2:0, второй тайм).
33-летний форвард забил пять последних голов эквадорцев на чемпионатах мира: три мяча Валенсия забил на ЧМ-2014, ещё два — на текущем турнире. Только три футболиста забивали больше голов подряд (6) для одной сборной на чемпионатах мира: португалец Эйсебио (1966), итальянец Паоло Росси (1982) и россиянин Олег Саленко в 1994 году.
Также Валенсия забил больше голов на чемпионатах мира за Эквадор (5), чем любой другой игрок в истории турнира.
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Болельщики пытаются успеть к началу церемонии открытия ЧМ-22:
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