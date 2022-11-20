Созин: люди не смотрят матчи сборной России. Хотите понять её уровень? Посмотрите ЧМ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение о реакции болельщиков на игру сборной России.
«Читаю в социальных сетях и на спортивных сайтах про скучную и блёклую игру сборной России. У меня один ответ всем, кто хочет сравнить сборную – посмотрите, как будут играть сборные на ЧМ: на скорости, их технику, да просто – на всё. А потом скажите – а как играла наша сборная? Нравится?
И ещё один момент – матч России я смотрел в общественном месте, где болельщики часто собираются на просмотр футбола. Когда идёт Лига чемпионов – мест там нет. Когда матчи «Спартака» в РПЛ – тоже. А сегодня там было пять человек, которые, как я узнал, пришли смотреть не на Россию. Они пришли смотреть чемпионат мира.
Вот вам и ответ на всё, что касается нашей сборной. Люди просто не смотрят эти игры, это никому не интересно. Ребята старались? Да. Равнодушных на поле не было? Точно нет. Но вот уровень – сравните с матчами в Катаре в ближайший месяц», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сборная России провела два товарищеских матча на ноябрьском сборе. Обе встречи с командами Таджикистана и Узбекистана завершились вничью — 0:0.
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