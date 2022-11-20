Катарская полиция не пускала болельщиков в фан-зону на просмотр матча Катара и Эквадора

Катарская полиция толкала болельщиков, не пуская их в фан-зону для просмотра матча открытия чемпионата мира 2022 года между сборными Катара и Эквадора (0:2).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NEWZ4U.

На встрече между катарской и эквадорской командами на стадионе «Эль-Байт» присутствовало более 57 тысяч зрителей. Отметим, что ФИФА запретила болельщикам пить пиво на стадионах во время турнира. При этом алкоголь будет продаваться на Фестивале болельщиков, в других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях – за периметром стадионов.



Сборные Эквадора и Катара выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала.



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Болельщики пытаются успеть к началу церемонии открытия ЧМ-22: