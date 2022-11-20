«Всё очень понравилось». Нобоа — о победе Эквадора в матче открытия ЧМ с Катаром
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу сборной Эквадора в матче открытия чемпионата мира с Катаром (2:0).
«Мне очень понравилась игра и сама команда, которая очень хорошо обороняется. Каждую минуту мы играли вертикально в зонах. Мне реально всё очень понравилось. Это первый шаг. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Нобоа Metaratings.
Встреча Катара и Эквадора состоялась на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В составе южноамериканцев дублем отметился нападающий Эннер Валенсия. В группе А также выступают сборные Нидерландов и Сенегала. Они проведут свой очный матч завтра, 21 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск.
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