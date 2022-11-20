Виктория Лопырёва посетила матч открытия чемпионата мира в Катаре

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырёва посетила матч открытия мирового первенства 2022 года, в котором встретились сборные Катара и Эквадора. Церемония открытия мундиаля прошла на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре (Катар).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эквадор открыл счёт на 16-й минуте: нападающий Эннер Валенсия реализовал 11-метровый удар. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0. Другой матч 1-го тура в группе А состоится завтра, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.

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