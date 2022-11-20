«Реал» не собирается возвращать Роналду в зимнее трансферное окно

Мадридский «Реал» не собирается возвращать в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает в своих соцсетях журналист Хосе Феликс Диас.



Отмечается, что испанский клуб не собирается подписывать в зимнее трансферное окно нападающих, несмотря на травму французского форварда Карима Бензема.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью собирается разорвать контракт с 37-летним португальцем либо отправить его в команду U21 до окончания срока действия соглашения с Роналду. Форвард выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, затем перейдя в туринский «Ювентус».



В текущем сезоне Роналду провёл за «МЮ» 16 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку: