Тренер сборной Эквадора поделился эмоциями от победы над Катаром в матче открытия ЧМ-2022

Главный тренер сборной Эквадора по футболу Густаво Альфаро прокомментировал победу над командой Катара (2:0) в матче открытия чемпионата мира 2022 года.
«Заслуга принадлежит футболистам за их отношение, целеустремлённость, за игровую форму, за то, что они оправились от психологического удара после того, как матч начался с отменённого гола.
Надеюсь, это начало чего-то важного. Победа была достигнута благодаря усилию», — приводит слова Альфаро Marca.
Сборная Эквадора набрала три очка, у Катара — 0 очков. Также в группе А выступают команды Нидерландов и Сенегала, которые проведут очный матч завтра, 21 ноября.
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