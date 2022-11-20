Канчельскис: вот выиграла бы Россия у Узбекистана со счётом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Узбекистана (0:0), а также ответил критикам, которые хотели бы увидеть победу российских футболистов.

«Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0». Вот выиграли бы у Узбекистана со счётом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли? Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело — выйдем на чемпионат мира или нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.