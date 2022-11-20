Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго включил Роналду, но не добавил Месси в список пяти любимых игроков

Родриго включил Роналду, но не добавил Месси в список пяти любимых игроков
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс не включил аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в свой топ-5 лучших игроков.

«Любимые игроки? Пеле, Криштиану Роналду, Неймар, Модрич и Бензема», – приводит слова Родриго Yahoo Sports.

21-летний футболист в текущем сезоне провёл за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

Родриго вошёл в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Подопечные Тите на групповом этапе сыграют с командами Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Кто выиграл — Месси или Роналду? Разбор их шахматной партии Кто выиграл — Месси или Роналду? Разбор их шахматной партии

Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022