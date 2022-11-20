Родриго включил Роналду, но не добавил Месси в список пяти любимых игроков

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс не включил аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в свой топ-5 лучших игроков.



«Любимые игроки? Пеле, Криштиану Роналду, Неймар, Модрич и Бензема», – приводит слова Родриго Yahoo Sports.



21-летний футболист в текущем сезоне провёл за «Реал» 19 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.



Родриго вошёл в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Подопечные Тите на групповом этапе сыграют с командами Сербии (24 ноября), Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).



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