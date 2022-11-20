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Трушечкин предположил, почему Катар проиграл стартовый матч на домашнем чемпионате мира

Трушечкин предположил, почему Катар проиграл стартовый матч на домашнем чемпионате мира
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Российский комментатор Роман Трушечкин поделился мнением, почему сборная Катара проиграла свой первый матч чемпионата мира Эквадору со счётом 0:2.

«Мне кажется, что это выгорание. С тренером нынешней сборной некоторые игроки вместе с детских времён, а в национальной команде он пять лет. Четыре месяца сборов, а последний сбор в Марбелье длился 40 дней, где ребята не видели ничего. С волнением они абсолютно не справились», — сказал Трушечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дублем в составе Эквадора отметился нападающий Эннер Валенсия, который выступает за турецкий «Фенербахче». Следующий матч латиноамериканская команда проведёт 25 ноября, когда встретится с Нидерландами. В этот же день Катар сыграет с Сенегалом.

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