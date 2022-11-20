Морган: Роналду понимал, какой будет реакция на интервью. Криштиану всё тщательно обдумал
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Известный журналист и телеведущий Пирс Морган, взявший скандальное интервью у форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировал отношение португальца на реакцию общественности.
«Роналду очень доволен тем, как всё сложилось. Он знал, что и каким образом хотел сказать. Криштиану понимал, какой будет реакция. Роналду ничего не делает, не подумав хорошенько. Он всё тщательно обдумал», — приводит слова Моргана ВВС.
Напомним, 37-летний футболист в своём интервью раскритиковал руководство и инфраструктуру «Юнайтед», бывшего и нынешнего главных тренеров — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, а также рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».
Роналду потрогал Пепе за пятую точку:
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