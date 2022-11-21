Насри недоволен тем, как руководство французской федерации поступило с Бензема
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри прокомментировал пропуск форвардом Каримом Бензема чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за травмы.
«Я был расстроен, когда получил информацию. Считаю, что руководство поступило плохо с ним. Он — особенный игрок, обладатель «Золотого мяча», который нуждается в особом внимании.
Нам не обязательно был нужен Бензема в играх с Австралией, Тунисом или Данией. В прошлом сезоне он сыграл почти 60 игр, это нормально, что он чувствует определённую усталость, ему 34 года. Я думаю, что мы не должны были форсировать его участие в чемпионате мира», — приводит слова Насри RMC Sport.
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