Игрок сборной Ирана Хаджсафи: условия в нашей стране неправильные, а наши люди несчастливы

Защитник сборной Ирана Эхсан Хаджсафи выразил соболезнования в связи с гибелью в его стране 326 человек во время протестов, а также осторожно прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Иране.
«Прежде всего, я хотел бы выразить свои соболезнования всем семьям погибших в Иране. Они должны знать, что мы с ними, мы поддерживаем их и сочувствуем им. Мы надеемся достичь положительного результата, и я надеюсь, что мы сможем осчастливить наш народ.
Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные и наши люди несчастливы. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или мы не должны их уважать. Всё, что у нас есть, это от них. Мы должны бороться, мы должны показать всё, на что способны, забить голы, показать результат мужественному народу Ирана. И я надеюсь, что условия изменятся в соответствии с ожиданиями людей», — цитирует Хаджсафи британское издание The Telegraph.
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