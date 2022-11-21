Андрей Талалаев сравнил матч открытия ЧМ-2022 с товарищеской игрой Узбекистан — Россия

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о матче открытия чемпионата мира, в котором встречались команды Катара и Эквадора (0:2).

«Разный уровень у Катара и Эквадора. Это можно было предположить. Группа А — одна из не самых сильных. Если только Сенегал сумеет что-то навязать. Всё-таки Нидерланды и Эквадор — фавориты группы. В этой игре занервничал вратарь Катара, который является одним из лучших голкиперов Азии. Это передалось команде. Я видел несколько матчей Катара, даже можно вспомнить игру с Россией. Там было больше футбола. Сегодня же Эквадор господствовал с первых минут.



Сравнить с матчем открытия в России? Футбол не любит сравнений. Понятно, что каждый хвалит своё болото. Я могу сравнить с игрой в Узбекистане. На матче открытия было повеселее. Может, от полного стадиона, от начала мундиаля. В игре Катар — Эквадор было 20–30 минут весёлого футбола, но потом Эквадор полностью контролировал ход встречи и перестало быть так интересно», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Сборная России 20 ноября провела товарищеский матч с командой Узбекистана. Встреча состоялась в Ташкенте (Узбекистан) и завершилась со счётом 0:0.

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