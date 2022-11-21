Андрей Мостовой — о сборной России: вату точно не возили. Не получилось, но все — молодцы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал критику со стороны болельщиков за встречи с национальными командами Узбекистана и Таджикистана.

«Болельщики недовольны, что мы возили вату? Не сказал бы, что возили вату — отдавались на сто процентов. Вату точно не возили. Неудачные матчи, но полностью отдавались. Было много новичков: в матче с Узбекистаном были ребята постарше, которые давно в сборной. Да, что-то не получилось. Но все ребята — молодцы», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном состоялись 17 и 20 ноября соответственно. Обе встречи завершились безголевой ничьей — 0:0.