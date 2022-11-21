Андрей Мостовой: в Таджикистане очень опасное поле. Получаешь травму на ровном месте

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой рассказал о газоне на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе, где российская команда проводила товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).



«В Узбекистане поле ещё более-менее, но в Таджикистане — очень опасное. Там получаешь травму на ровном месте — в итоге человек выпадает на неизвестно сколько. Это опасно», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.



Напомним, сборная России в 2022 году провела три товарищеских встречи: с командой Кыргызстана в сентябре (2:1), а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре. Российская сборная отстранена от официальных международных матчей на неопределённое время по решению ФИФА.