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Андрей Мостовой объяснил, почему сборной России важно собираться во время бана от ФИФА

Андрей Мостовой объяснил, почему сборной России важно собираться во время бана от ФИФА
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой объяснил, почему национальной команде важно собираться во время отстранения от международных матчей.

«Такие товарищеские матчи нужны. Сборной точно надо собираться: важно не пропадать — не забывать про друг друга. Мы посмотрели на свой уровень, на котором находимся», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Вчера, 20 ноября, сборная России завершила ноябрьский сбор матчем с командой Узбекистана. Андрей Мостовой провёл на поле все 90 минут. Итоговый результат матча — 0:0.

В 2022 году сборная России провела всего три игры. Лишь один матч завершился победой — команда Валерия Карпина обыграла сборную Кыргызстана со счётом 2:1.

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