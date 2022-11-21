Андрей Мостовой объяснил, почему сборной России важно собираться во время бана от ФИФА

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой объяснил, почему национальной команде важно собираться во время отстранения от международных матчей.



«Такие товарищеские матчи нужны. Сборной точно надо собираться: важно не пропадать — не забывать про друг друга. Мы посмотрели на свой уровень, на котором находимся», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Вчера, 20 ноября, сборная России завершила ноябрьский сбор матчем с командой Узбекистана. Андрей Мостовой провёл на поле все 90 минут. Итоговый результат матча — 0:0.



В 2022 году сборная России провела всего три игры. Лишь один матч завершился победой — команда Валерия Карпина обыграла сборную Кыргызстана со счётом 2:1.