Сергей Песьяков рассказал о состоянии после полученной травмы в матче с Таджикистаном

Голкипер сборной России Сергей Песьяков рассказал о состоянии после полученной травмы в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0), который состоялся 17 ноября.



«Состояние нормальное. Через сколько восстановлюсь? Кто его знает. Прогнозов не строю. Чем быстрее, тем лучше. Будем делать всё возможное, чтобы 27 ноября в Кубке смог сыграть, а там — как пойдёт. 23 ноября точно не сыграю.



Моя травма и Сильянова — ростовская карма? Да-да, я им по ходу вирус какой-то передал (улыбается). Просто стечение обстоятельств. Такое бывает», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Защитник «Ростова» и сборной России Александр Сильянов получил повреждение в товарищеском матче с командой Узбекистана 20 ноября. Футболист не смог продолжить игру и был заменён на 69-й минуте встречи. Матч с Узбекистаном завершился вничью — 0:0.