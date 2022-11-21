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Сергей Песьяков рассказал о состоянии после полученной травмы в матче с Таджикистаном

Сергей Песьяков рассказал о состоянии после полученной травмы в матче с Таджикистаном
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Голкипер сборной России Сергей Песьяков рассказал о состоянии после полученной травмы в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0), который состоялся 17 ноября.

«Состояние нормальное. Через сколько восстановлюсь? Кто его знает. Прогнозов не строю. Чем быстрее, тем лучше. Будем делать всё возможное, чтобы 27 ноября в Кубке смог сыграть, а там — как пойдёт. 23 ноября точно не сыграю.

Моя травма и Сильянова — ростовская карма? Да-да, я им по ходу вирус какой-то передал (улыбается). Просто стечение обстоятельств. Такое бывает», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Защитник «Ростова» и сборной России Александр Сильянов получил повреждение в товарищеском матче с командой Узбекистана 20 ноября. Футболист не смог продолжить игру и был заменён на 69-й минуте встречи. Матч с Узбекистаном завершился вничью — 0:0.

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