Валерий Карпин высказался о получившем травму Сергее Песьякове
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», выразил мнение о 33-летнем вратаре Сергее Песьякове, получившем повреждение в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).
«Придумал ли я, как буду исправлять ситуацию с двумя травмированными игроками «Ростова»? Не надо ничего исправлять. Думаю, участие Песьякова в игре с «Ахматом» под вопросом. Если всё будет нормально, то сыграет. Почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в нынешнем сезоне Песьяков принял участие в 20 встречах за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, отстояв на ноль в трёх встречах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 900 тыс.
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