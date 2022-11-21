Данил Глебов рассказал, что для него значит стать капитаном сборной России

23-летний полузащитник сборной России Данил Глебов, выступающий за «Ростов», ответил на вопрос о значимости для него выхода в составе национальной команды с капитанской повязкой.

«Что для меня выйти с капитанской повязкой на матч сборной? Честь. Внутри была гордость и чуть больше ответственности», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Глебов накануне стал капитаном сборной России в гостевой товарищеской встрече с Узбекистаном, завершившейся безголевой ничьей (0:0), как и прошлый матч – с Таджикистаном. Отметим, что в «Ростове» капитаном команды является именно Данил.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 21 встрече за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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