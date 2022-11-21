Игрок «Ростова» Глебов: в РПЛ со всеми реально бороться — даже с «Зенитом»

23-летний российский полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об отставании подопечных Валерия Карпина от «Зенита», возглавляющего турнирную таблицу чемпионата России.
«Буду ли я доволен, если по итогу сезона «Ростов» останется в топ-3? Смотрим выше, но будем довольны. Реально ли бороться со «Спартаком»? В РПЛ со всеми реально бороться — даже с «Зенитом». Восемь очков — это немного», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, «Зенит» ушёл на зимнюю паузу лидером Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 17 встречах. Второе место занимает московский «Спартак» (36), а «Ростов» замыкает тройку (35).
В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 21 встрече за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Как футболист может загубить карьеру?
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