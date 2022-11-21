«Галатасарай» не согласен с условиями «ПСЖ» по выкупу трансфера Икарди
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Парижский клуб готов расстаться с 29-летним аргентинским нападающим Мауро Икарди за € 30 млн. Стамбульская команда не согласна идти на такие условия парижан, сообщает Calciomercato со ссылкой на Haberturk TV.
Икарди стал футболистом «ПСЖ» в сентябре 2019 года, перейдя из «Интера» за € 50 млн. В 92 матчах за французскую команду нападающий забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.
В этом сезоне в составе «Галатасарая» аргентинец забил четыре гола за шесть матчей в чемпионате и отдал три голевые передачи. Сообщалось, что у «Галатасарая» будет опция выкупа Икарди по окончании аренды.
В составе сборной Аргентины 29-летний нападающий парижского клуба провёл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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