Семь футболистов сборной Испании простудились накануне первого матча на ЧМ-2022

Футболисты национальной команды Испании простудились перед стартовым матчем на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает AS.

По данным источника, из-за кондиционеров в номерах семь игроков сборной были простужены. Отмечается, что из-за этого Альваро Мората не смог завершить тренировку, хотя ожидается, что он полностью восстановится к матчу с национальной командой Коста-Рики.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Сборная Испании в своей группе сыграет с Коста-Рикой, Германией и Японией. Матч 1-го тура между Испанией и Коста-Рикой состоится 23 ноября.

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