Морган осудил отказ телеканала BBC транслировать церемонию открытия ЧМ-2022

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал BBC за отказ транслировать церемонию открытия ЧМ-2022.
Ранее канал проигнорировал трансляцию церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, посвятив эфирное время обсуждению проблем с рабочими-мигрантами, коррупцией в ФИФА и запретом на ЛГБТ в Катаре.
«Чрезмерно неуважительно по отношению к Катару, что BBC не транслировала церемонию открытия чемпионата мира по футболу, а вместо этого выпустила в эфир очередную популистскую болтовню о том, как это ужасно. Если они настолько потрясены, они должны вернуть домой свою огромную армию сотрудников и избавить нас от этого абсурдного лицемерия.
Где была вся их мораль во время чемпионата мира в России? И будете ли вы делать так же во время следующего чемпионата в США? Будете обсуждать темы оружия, абортов и другие проблемы? Или вас беспокоят только арабские страны и их культура?» – написал журналист в своём «твиттере».
Чемпионат мира по футболу – 2026 пройдёт в США и Мексике.
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