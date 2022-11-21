В «Роме» отреагировали на слухи об интересе к Криштиану Роналду

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинто прокомментировал слухи об интересе к португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду никогда не был вариантом для «Ромы» — ничего серьезного или конкретного не было, несмотря на слухи. Мы никогда не начинали переговоры о его подписании. Возможно, они связали Роналду с нами, так как я и Моуринью тоже португальцы», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Роналду может провести вторую половину сезона, тренируясь с резервным составом «красных дьяволов». Такой вариант возможен, если стороны не согласуют расторжение контракта, который истекает летом 2023 года.

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