Радимов назвал своих фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», высказался о стартовавшем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, назвав своих фаворитов соревнований.
«Какие могут быть ожидания перед стартом чемпионата мира? Конечно, ожидание праздника футбола! А то, что он пройдёт в совершенно непривычное время – зимой, так тем интереснее будет. Не всё понятно, что происходит вокруг первенства, но на телекартинке, уверен, это будет смотреться здорово.
Кто может считаться фаворитом? Я бы выделил три сборные — это Бразилия, Аргентина и Испания», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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