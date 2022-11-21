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Радимов назвал своих фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Радимов назвал своих фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, ранее возглавлявший «Зенит-2», высказался о стартовавшем чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, назвав своих фаворитов соревнований.

«Какие могут быть ожидания перед стартом чемпионата мира? Конечно, ожидание праздника футбола! А то, что он пройдёт в совершенно непривычное время – зимой, так тем интереснее будет. Не всё понятно, что происходит вокруг первенства, но на телекартинке, уверен, это будет смотреться здорово.

Кто может считаться фаворитом? Я бы выделил три сборные — это Бразилия, Аргентина и Испания», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Календарь ЧМ-2022.

Семь фаворитов ЧМ-2022.

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