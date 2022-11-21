Мусаев: болеть ни за кого не буду, но хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который сейчас возглавляет азербайджанский «Сабах», рассказал, что хочет, чтобы форвард сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира.

«Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоёвывал всё в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице. Трудно говорить, как бы выступила сборная России, выйди она на чемпионат мира, потому что нашей сборной надо было пройти ещё стыки. Но это точно был бы праздник для всей страны. Надеюсь, с задачей-минимум мы справились бы – вышли бы из группы», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре