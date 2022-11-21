Юран: не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о прошедших товарищеских встречах сборной России с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
«Я понятия не имею, почему мы не можем обыграть сборные Таджикистана и Узбекистана. Вот если стану главным тренером сборной, тогда будете спрашивать у меня. А сейчас все вопросы — к Карпину. Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники», — приводит слова Юрана Sport24.
Напомним, ранее сборная России была отстранена от официальных международных матчей решением ФИФА и УЕФА. В сентябрьский сбор национальной команды подопечные Валерия Карпина провели лишь одну встречу — с Киргизией, которая завершилась победой России со счётом 2:1.
Давка перед матчем Таджикистан — Россия.
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