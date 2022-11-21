Ковтун оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун, сейчас тренирующий подмосковную «Родину», прокомментировал возможную чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком».
«Чемпионская гонка? Да, возможно. Шесть очков — это не тот отрыв. Сейчас команды уйдут на большую паузу, а мы посмотрим, как они себя проявят во время зимнего трансферного окна. В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют, плюс интересная работа тренерского штаба Абаскаля. Понятно, что «Зенит» стоит особняком, но есть и ещё другие клубы, которые надо обыгрывать.
Пока же бразильцы не уезжают, а играют и приносят очки. Да, у «Зенита» есть больше возможностей. Они не обижают себя в приобретении игроков. Для «Спартака» главное — не заплатить какую-то сумму, а достаточно правильно отследить игрока и встроить, чтобы он приносил пользу. По-другому никак», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» набрал 42 очка в 17 играх и расположился на первой строчке турнирной таблицы. «Спартак» идёт вторым, набрав 36 очков.
- 22 ноября 2022
-
02:04
-
02:03
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02