Ковтун оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун, сейчас тренирующий подмосковную «Родину», прокомментировал возможную чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком».



«Чемпионская гонка? Да, возможно. Шесть очков — это не тот отрыв. Сейчас команды уйдут на большую паузу, а мы посмотрим, как они себя проявят во время зимнего трансферного окна. В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют, плюс интересная работа тренерского штаба Абаскаля. Понятно, что «Зенит» стоит особняком, но есть и ещё другие клубы, которые надо обыгрывать.



Пока же бразильцы не уезжают, а играют и приносят очки. Да, у «Зенита» есть больше возможностей. Они не обижают себя в приобретении игроков. Для «Спартака» главное — не заплатить какую-то сумму, а достаточно правильно отследить игрока и встроить, чтобы он приносил пользу. По-другому никак», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».



Напомним, «Зенит» набрал 42 очка в 17 играх и расположился на первой строчке турнирной таблицы. «Спартак» идёт вторым, набрав 36 очков.